Mediobanca, i Gavio vendono azioni per 12,8 milioni di euro

Mediobanca

(Teleborsa) -, la holding della famiglia Gavio, ha vendutoil 4 settembre 2025. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 19,2216 euro, per un controvalore di circa 9 milioni di euro.Inoltre, sempre il 4 settembre, ha acquistatosu 375.000 azioni con un prezzo strike di 19,50 euro e scadenza al 19 settembre 2025. Si tratta di un contratto a termine che attribuisce al compratore il diritto di decidere se acquistare oppure no un'attività sottostante a una certa data a un prezzo prefissato.ha invece direttamenteMediobanca, sempre il 4 settembre 2025. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 19,2360 euro, per un controvalore di circa 3,8 milioni di euro.Inoltre, sempre il 4 settembre, ha vendutosu 250.000 azioni con un prezzo strike di 20 euro e scadenza al 19 settembre 2025. Si tratta di un contratto che attribuisce al possessore la facoltà di vendere una determinata attività sottostante a un prezzo predeterminato.Il Gruppo Gavio, secondo l'ultimo aggiornamento al 30 agosto, aderiva alMediobanca con complessive 1.112.500 azioni, pari all'1,98% del patto e allo 0,14% del capitale sociale della banca.