Mediobanca, i Gavio vendono azioni per 12,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Aurelia, la holding della famiglia Gavio, ha venduto 470.000 azioni Mediobanca il 4 settembre 2025. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 19,2216 euro, per un controvalore di circa 9 milioni di euro.

Inoltre, sempre il 4 settembre, ha acquistato opzioni call su 375.000 azioni con un prezzo strike di 19,50 euro e scadenza al 19 settembre 2025. Si tratta di un contratto a termine che attribuisce al compratore il diritto di decidere se acquistare oppure no un'attività sottostante a una certa data a un prezzo prefissato.

Beniamino Gavio ha invece direttamente venduto 200.000 azioni Mediobanca, sempre il 4 settembre 2025. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 19,2360 euro, per un controvalore di circa 3,8 milioni di euro.

Inoltre, sempre il 4 settembre, ha venduto opzioni put su 250.000 azioni con un prezzo strike di 20 euro e scadenza al 19 settembre 2025. Si tratta di un contratto che attribuisce al possessore la facoltà di vendere una determinata attività sottostante a un prezzo predeterminato.

Il Gruppo Gavio, secondo l'ultimo aggiornamento al 30 agosto, aderiva al patto di consultazione dei soci Mediobanca con complessive 1.112.500 azioni, pari all'1,98% del patto e allo 0,14% del capitale sociale della banca.
