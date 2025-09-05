Milano 17:25
41.627 -0,86%
Nasdaq 17:25
23.582 -0,22%
Dow Jones 17:25
45.366 -0,56%
Londra 17:24
9.207 -0,11%
Francoforte 17:25
23.585 -0,78%

New York: Mohawk Industries, quotazioni alle stelle

Brillante rialzo per la multinazionale statunitense che produce pavimenti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,82%.
