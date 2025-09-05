Milano
New York: Mohawk Industries, quotazioni alle stelle
Migliori e peggiori
,
In breve
05 settembre 2025 - 16.10
Brillante rialzo per la
multinazionale statunitense che produce pavimenti
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,82%.
Argomenti trattati
Mohawk Industries
(1)
Titoli e Indici
Mohawk Industries
+2,60%
