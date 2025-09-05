Milano 12:27
Oro, si mantiene vicino ai recenti record in attesa del job report Usa
(Teleborsa) - I prezzi dell'oro si confermano in aumento, restando vicini ai recenti record. Il metallo prezioso supera i 3.550 dollari l'oncia - con il future con scadenza dicembre 2025 che sfiora i 3.610 dollari - sostenuto dalla sua natura di bene rifugio per gli investitori, in un contesto di crescenti scommesse sui tagli dei tassi di interesse statunitensi, con i prossimi dati sulle buste paga non agricole che dovrebbero rafforzare questa tendenza.

In vista della prossima riunione del 16 e 17 settembre, questa settimana, diversi funzionari della Fed hanno segnalato che la banca centrale era più propensa a tagliare i tassi di interesse, alla luce dei persistenti segnali di un raffreddamento del mercato del lavoro statunitense. I dati sulle richieste di disoccupazione e sulle offerte di lavoro pubblicati all'inizio della settimana sono risultati entrambi più deboli del previsto.

Si prevede che i dati sulle buste paga non agricole, in uscita oggi pomeriggio, indicheranno un aumento di 75.000 unità ad agosto, mentre la disoccupazione dovrebbe salire leggermente al 4,3% dal 4,2% precedente, e i guadagni medi orari dovrebbero aumentare del 3,7% in rallentamento rispetto al mese precedente.
