Oro, si mantiene vicino ai recenti record in attesa del job report Usa

(Teleborsa) - I prezzi dell'oro si confermano in aumento, restando. Il metallo prezioso supera i 3.550 dollari l'oncia - con il future con scadenza dicembre 2025 che sfiora i 3.610 dollari - sostenuto dalla sua natura di bene rifugio per gli investitori, in un contesto di, con iche dovrebbero rafforzare questa tendenza.In vista della prossima riunione del 16 e 17 settembre, questa settimana, diversi funzionari della Fed hanno segnalato che la banca centrale era più propensa a tagliare i tassi di interesse, alla luce dei persistenti segnali di un raffreddamento del mercato del lavoro statunitense. I dati sulle richieste di disoccupazione e sulle offerte di lavoro pubblicati all'inizio della settimana sono risultati entrambi più deboli del previsto.Si prevede che i dati sulle buste paga non agricole, in uscita oggi pomeriggio, indicheranno un aumento di 75.000 unità ad agosto, mentre la disoccupazione dovrebbe salire leggermente al 4,3% dal 4,2% precedente, e i guadagni medi orari dovrebbero aumentare del 3,7% in rallentamento rispetto al mese precedente.