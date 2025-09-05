Milano 11:25
42.048 +0,14%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:25
9.241 +0,26%
Francoforte 11:25
23.801 +0,13%

Parigi: positiva la giornata per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Stellantis
Seduta positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che avanza bene del 2,46%.
Condividi
```