Milano 11:26
42.050 +0,14%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:26
9.240 +0,25%
Francoforte 11:26
23.806 +0,15%

Piazza Affari: positiva la giornata per MFE A

(Teleborsa) - Balza in avanti la società media e di comunicazione italiana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di MFE A è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,596 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,468. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,724.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
