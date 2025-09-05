Milano 11:26
42.050 +0,14%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:26
9.240 +0,25%
Francoforte 11:26
23.806 +0,15%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Moncler

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Moncler
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda nota per i piumini, con un ribasso del 2,41%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moncler, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 47,83 Euro con primo supporto visto a 46,61. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 46,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```