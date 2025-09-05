Piazza Affari: si concentrano le vendite su Moncler

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda nota per i piumini
, con un ribasso del 2,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moncler
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 47,83 Euro con primo supporto visto a 46,61. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 46,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)