Zona euro, PIL 2Q25 in crescita dello 0,1% su base trimestrale

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre del 2025, ilrispetto al trimestre precedente, secondo la stima finale pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Nel primo trimestre del 2025 il PIL era aumentato dello 0,6%.Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il PIL destagionalizzato è aumentato dell'1,5% nell'area dell'euro nel secondo trimestre del 2025, +1,4% le attese, dopo il +1,6% nel trimestre precedente.La Danimarca (+1,3%) ha registrato il maggiore incremento del PIL rispetto al trimestre precedente, seguita da Croazia e Romania (entrambe +1,2%). Si sono osservate diminuzioni in Finlandia (-0,4%), Germania (-0,3%) e Italia (-0,1%).L'Eurostat segnale inoltre che nel secondo trimestre del 2025 il PIL degli Stati Uniti è aumentato dello 0,8% rispetto al trimestre precedente (dopo il -0,1% del primo trimestre del 2025). Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il dato è aumentato del 2,1% (dopo il +2,0% del trimestre precedente).