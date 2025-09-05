Zona euro, PIL 2Q25 in crescita dello 0,1% su base trimestrale

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre del 2025, il PIL destagionalizzato è aumentato, in linea con il consensus, dello 0,1% nell'area dell'euro
rispetto al trimestre precedente, secondo la stima finale pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Nel primo trimestre del 2025 il PIL era aumentato dello 0,6%.
Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il PIL destagionalizzato è aumentato dell'1,5% nell'area dell'euro nel secondo trimestre del 2025, +1,4% le attese, dopo il +1,6% nel trimestre precedente.
La Danimarca (+1,3%) ha registrato il maggiore incremento del PIL rispetto al trimestre precedente, seguita da Croazia e Romania (entrambe +1,2%). Si sono osservate diminuzioni in Finlandia (-0,4%), Germania (-0,3%) e Italia (-0,1%).
L'Eurostat segnale inoltre che nel secondo trimestre del 2025 il PIL degli Stati Uniti è aumentato dello 0,8% rispetto al trimestre precedente (dopo il -0,1% del primo trimestre del 2025). Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il dato è aumentato del 2,1% (dopo il +2,0% del trimestre precedente).(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)