Agricoltura, Confeuro: la PAC va ripensata per il futuro dell’agricoltura europea

(Teleborsa) - "Dobbiamo ricordarci una cosa fondamentale: anche se oggi i dati mostrano un comparto agricolo in difficoltà, la PÈ stata una delle basi fondanti dell’integrazione comunitaria", dichiara. "Il vero problema – prosegue Tiso – è che. In Italia, ad esempio, assistiamo da anni a una progressiva riduzione sia delle superfici coltivabili sia del numero di aziende agricole. È evidente che l’attuale impostazione della PAC non è più sufficiente".Secondo Confeuro, l’Unione europea si trova oggi di fronte a un bivio decisivo: ", proponendo un bilancio pluriennale e una PAC che rimettano realmente al centro l’agricoltura come elemento strategico e identitario dell’UE,, abbandonando il settore primario alle dinamiche del mercato internazionale e alle guerre tariffarie", avverte Tiso. La partita, avverte Confeuro, si gioca ora: "Le decisioni sul bilancio pluriennale – che ricordiamo coprirà fino al 2034 – devono essere prese subito.: ignorare oggi questa trasformazione significherebbe compromettere il futuro dell’agricoltura europea e la sua capacità di garantire sicurezza alimentare, tutela del territorio e coesione sociale".