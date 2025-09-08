Altroconsumo: la classifica delle reti mobili più veloci

(Teleborsa) - Torna la– la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia e parte di Euroconsumers – realizzata con il contributo di 14.551 utenti attraverso, che consente di. Con l'indagine, svolta tra ilAltroconsumo ha consolidato le innovazioni introdotte lo scorso anno: la presenza stabile del quinto operatore,e l’, che incide con un impatto più marcato sul punteggio finale della classifica.Anche quest’anno(che mette insieme le prove svolte in 4G e in 5G):. Al secondo posto si trova Fastweb, con 49.725 punti, seguita a stretto giro da Tim, 48.048 punti.Le classifiche: è proprio l'elevata incidenza dei test in 5G a spingere Fastweb sul podio nella classifica generale poiché beneficia infatti di una maggiore copertura, come dimostra il maggior numero di prove effettuate con questa tecnologia nel periodo preso in considerazione per l'indagine. Anche nelle classifiche 4G e 5G Iliad mantiene l'ultima posizione, preceduta da WindTre. La velocità del 5G è effettivamente molto più alta: tutti gli operatori ottengono punteggi di oltre il doppio rispetto a quelli ottenuti in 4G, confermando che la disponibilità di questa tecnologia fa la differenza nel punteggio complessivo.I benefici per la qualità della connessione ci sono con il 5G, basta guardare ai risultati sulla velocità media di download (un parametro particolarmente importante, che influenza sia la qualità di navigazione online che la riproduzione dei video):Ecco il dettaglio del• Fastweb: 45 Mbps (megabit per secondo) in 4G contro 106 Mbps in 5G• Iliad: 29 Mbps in 4G contro 65 Mbps in 5G• Tim: 45 Mbps in 4G contro 116 Mbps in 5G• Vodafone: 77 Mbps in 4G contro 217 Mbps in 5G• Wind: 33 Mbps in 4G contro 93 Mbps in 5GI risultati dell’indagine evidenziano cheMentre lo scorso anno la percentuale di test effettuati dagli utenti con questa rete si fermava a poco oltre il 20%, ora è al 30% circa. Anche nel nostro Paese, quindi, si sta usando sempre più questa rete, grazie a smartphone compatibili e a una copertura più ampia.Per quanto riguarda i risultati regione per regione,, con differenze più contenute nelle regioni meno popolose, dove i dati raccolti sono inferiori.L’indagine ha inoltre valutato la(Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze), quelle in cui sono stati effettuati centinaia di test. La classifica mostra alcune variazioni significative della rete in queste città – dove il servizio risulta qualitativamente migliore – rispetto al dato medio nazionale, segno di differenze locali nelle prestazioni degli operatori.