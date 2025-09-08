Analisi Tecnica: EUR/GBP del 7/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8683. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8672. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8694.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)