Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:45
23.824 +0,72%
Dow Jones 17:45
45.459 +0,13%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 7/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8683. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8672. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8694.


