Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Sessione moderatamente positiva quella del 7 settembre, per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi in salita a 147,98.
La tendenza di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento con area di resistenza vista a 148,47, mentre il supporto più immediato si intravede a 147,446. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 149,494.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)