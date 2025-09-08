Milano 17:35
Bilancia commerciale Germania in luglio

Bilancia commerciale Germania in luglio
Germania, Bilancia commerciale in luglio pari a 14,7 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 15,4 Mld Euro (la previsione era 15,7 Mld Euro).
