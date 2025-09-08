Milano
Lunedì 8 Settembre 2025, ore 07.14
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dell'1,24%)
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dell'1,24%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.812,51 punti
In breve
,
Finanza
08 settembre 2025 - 03.38
Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dell'1,24%, dopo aver esordito a 3.812,51.
Condividi
Argomenti trattati
Borsa
(987)
