Difesa, KNDS si prepara alla possibile IPO nel 2026

(Teleborsa) -, colosso franco-tedesco della difesa,. Lo ha dichiarato il CEO Jean-Paul Alary, secondo quanto riportano Reuters e Bloomberg, suggerendo che il governo tedesco potrebbe acquisire una partecipazione nella società. KNDS è nata dieci anni fa dalla fusione della tedesca Krauss-Maffei Wegmann e della francese Nexter.Unae il board ha chiesto al management di essere "pronto a un'IPO" una volta presa la decisione finale, ha dichiarato Alary. "È meglio definire la nuova struttura il prima possibile per garantire che disponiamo di tutti i diversi strumenti in termini di governance per poter prendere decisioni coraggiose domani e dopodomani", ha sottolineato."Come primo passo,", ha detto Alary a Reuters dopo la conferenza stampa ad Amsterdam. Alla domanda se ciò significhi che il governo tedesco potrebbe acquisire una partecipazione in KNDS, ha risposto: "Ha senso che ci sia un primo passo del genere".A lungo termine, Alary ha affermato che una quotazione potrebbe aprire il capitale della società ad azionisti di riferimento legati ad altre nazioni europee e fornire a KNDS i fondi per finanziare quelle che ha definitoUn', ha aggiunto, nonostante l'ultima battuta d'arresto subita da KNDS in relazione alla sua offerta perDefence. "Sarebbe stata una grande opportunità per fare un passo avanti in Italia - ha detto - Spero che non sia la fine della partita".Inoltre, Alary ha minimizzato l'idea di un investimento in. "a KNDS, per essere chiari", ha affermato.