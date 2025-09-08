Eventi e scadenze: settimana dell'8 settembre 2025

(Teleborsa) -
Lunedì 08/09/2025 Appuntamenti
: Euronext Sustainability Week 2025
- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025) VO Vintage
- Quartiere fieristico di Vicenza - Con Vicenzaoro, torna la seconda edizione di VO Vintage, l'appuntamento di riferimento per l'orologeria e la gioielleria vintage di pregio. L'evento è organizzato da IEG - Italian Exhibition Group (da venerdì 05/09/2025 a lunedì 08/09/2025) Vicenzaoro September 2025
- Manifestazione internazionale dedicato all'oreficeria e alla gioielleria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza con circa 1.300 brand espositori da 30 Paesi. Evento di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leader (da venerdì 05/09/2025 a martedì 09/09/2025) IFA Berlin 2025
- Si svolge a Berlino la Fiera internazionale dell'elettronica della tecnologia e dell'innovazione. Ci saranno le più importanti aziende del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici per la casa. Spazio all'intelligenza artificiale, la domotica e la robotica (da venerdì 05/09/2025 a martedì 09/09/2025) MICAM 100 Milano
- Rho Fiera Milano - Salone internazionale di calzature per uomo, donna e bambino, dove due volte all'anno, a febbraio e a settembre, si riuniscono produttori, buyer e giornalisti per aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie. In questa edizione ci saranno 870 brand di cui 401 italiani e 469 internazionali. Micam sarà inaugurata alla presenza del Ministro Urso con l'annullo del Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy", alla presenza di stampa e istituzioni (da domenica 07/09/2025 a martedì 09/09/2025) NeroGiardini - "50 anni di storia del Made in Italy"
- Palazzo NeroGiardini, Milano - Celebrazione dei 50 anni di storia del brand, Sarà un momento di incontro e condivisione con partner e stakeholder internazionali. Durante l'evento, in presenza del Presidente Enrico Bracalente, NeroGiardini presenterà la sua nuova fase di sviluppo per il 2025-2027 (da domenica 07/09/2025 a lunedì 08/09/2025) MIPEL 128
- Fiera Milano-Rho - Grande fiera internazionale dedicata a pelletteria e accessori moda per la stagione primavera-estate 2026 di oltre 200 brand e con un vero laboratorio di produzione di pelletteria all'interno del Salone. Promossa e organizzata da Assopellettieri con il sostegno del MAECI e di Agenzia ICE e con il patrocinio del Comune di Milano (da domenica 07/09/2025 a martedì 09/09/2025) Vinòforum 2025
- Roma, Piazza di Siena (Villa Borghese) - Premium Edition della manifestazione che proporrà cene con grandi chef e maestri pizzaioli, Degustazioni guidate, Temporary Restaurant, Challenge & Blind Tasting per operatori, master class e top tasting, non solo per celebrare il vino e il cibo, ma per ridefinire l'esperienza enogastronomica (da lunedì 08/09/2025 a domenica 14/09/2025)
09:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Deposizione di due corone d'alloro da parte del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, presso Porta San Paolo e Parco della Resistenza in occasione dell'82° anniversario della Difesa di Roma. Sarà presente anche il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana
10:00 - LUISS - Cerimonia di Benvenuto alle Matricole
- Campus Luiss, Roma - Tradizionale cerimonia di "Benvenuto alle Matricole" della Luiss, l'appuntamento che, ogni anno, segna l'ingresso ufficiale dei nuovi iscritti nella comunità Luiss, alla presenza dei Vertici dell'Ateneo e di ospiti d'eccezione
11:30 - Attività di Governo - Matteo Salvini
- Catanzaro, Parco della biodiversità mediterranea - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini incontra i cittadini
17:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Roma, Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione (Piazza Cavour) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Premio De Sanctis per i Diritti Umani", organizzato da Fondazione De Sanctis
17:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana al Parco tecnologico - IRCCS
- Pozzilli (IS) - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, sarà in visita al Parco tecnologico - IRCCS
20:00 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting
- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione Medio-Lungo Aziende
: Aeroporto di Bologna
- CDA: Relazione Semestrale Centrale del Latte d'Italia
- CDA: Relazione Semestrale NewPrinces
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale Pharmanutra
- CDA: Relazione Semestrale Seco
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2025 Valsoia
- CDA: Relazione Semestrale
Martedì 09/09/2025 Appuntamenti:
: Euronext Sustainability Week 2025
- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025) IFA Berlin 2025
(da venerdì 05/09/2025 a martedì 09/09/2025)
(da venerdì 05/09/2025 a martedì 09/09/2025)
(da domenica 07/09/2025 a martedì 09/09/2025)
(da domenica 07/09/2025 a martedì 09/09/2025)
Vinòforum 2025 - Roma, Piazza di Siena (Villa Borghese) - Premium Edition della manifestazione che proporrà cene con grandi chef e maestri pizzaioli, Degustazioni guidate, Temporary Restaurant, Challenge & Blind Tasting per operatori, master class e top tasting, non solo per celebrare il vino e il cibo, ma per ridefinire l'esperienza enogastronomica (da lunedì 08/09/2025 a domenica 14/09/2025)
- Aula Magna della Fondazione Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola ETS, Roma - Il simposio, rivolto principalmente ai medici, esplorerà la rapida evoluzione dell'Intelligenza Artificiale (IA) in medicina, definita come la quarta rivoluzione industriale, e il suo impatto nella salute pubblica e nella cura dei pazienti (da martedì 09/09/2025 a mercoledì 10/09/2025) GASTECH Conference and Exhibition 2025
- Milano - Il più grande evento annuale dedicato al gas naturale, al GNL, all'idrogeno, alle tecnologie climatiche e all'intelligenza artificiale applicata all'energia. Alla 53 edizione saranno presenti i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti. Ci saranno 50.000 partecipanti provenienti da oltre 150 Paesi, 1.000 espositori e 1.000 relatori esperti, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gas (da martedì 09/09/2025 a venerdì 12/09/2025) Banca d'Italia
- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve EIA (U.S. Energy Information Administration)
- Pubblica l'outlook sull'energia BIS Innovation Summit 2025 - "Future-proofing central banks"
- BIS Tower in Basel, (Svizzera) - Il Summit, organizzato dalla Bank for International Settlements (BIS), riunisce politici, dirigenti di industrie finanziarie e tecnologiche e accademici per discutere su come le istituzioni possano adattarsi e mantenere la resilienza di fronte ai rapidi cambiamenti tecnologici. (da martedì 09/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
09:30 - "Driving Growth and Competitiveness through Sustainability"
- Milano, Palazzo Mezzanotte - Convegno di apertura che si svolge durante la "Euronext Sustainability Week 2025". Interverranno, tra gli altri, Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana), Chiara Mosca (CONSOB), Massimo Battaini (CEO Prysmian), James Ferragamo (Chief Product Officer Ferragamo), Fabrizio Testa (CEO e GM di Borsa Italiana), Fabio Massoli (CFO Cassa Depositi e Prestiti), Luca Passa (CFO Snam) e Alessandra Genco (CFO Leonardo)
11:00 - Assogestioni - Mappa risparmio gestito trimestrale
- Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 2° trimestre 2025 all'interno del talk video "The Big Picture", dove interverrà Alessandro Rota, direttore dell'Ufficio Studi, per illustrare la mappa. Seguirà una tavola rotonda con il contributo di Banca Investis, Eurizon Capital Sgr e Finer
11:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Trieste, BAT Innovation Hub (Bagnoli della Rosandra 638, San Dorligo della Valle) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'inaugurazione delle nuove linee produttive di British American Tobacco a Trieste
12:00 - Intesa Sanpaolo, Confindustria - Accordo Investimenti, innovazione e credito per le imprese dell'ER
- Confindustria Emilia-Romagna, Bologna - Conferenza stampa per la presentazione dell'accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Emilia-Romagna per il quadriennio 2025-2028. "Investimenti, innovazione e credito. I fattori chiave per la crescita delle imprese italiane"
12:15 - Attività di Governo - Ministro Tommaso Foti
- Roma, Auditorium Antonianum - Il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR, le politiche di coesione, Tommaso Foti, interverrà all'evento 'Match Point' organizzato da Confartigianato
12:30 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Trieste, Piazza Vittorio Veneto 1 - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugura la Casa del Made in Italy di Trieste
15:30 - FS - Presentazione nuova livrea Regionale X Factor 2025
- Stazione di Milano Centrale, binario 21 - Presentazione di Trenitalia, società del Gruppo FS Italiane, del Regionale livreato in occasione della nuova edizione del programma X Factor 2025
17:00 - "Giornata dello Sport Italiano nel Mondo"
- Roma, Villa Madama - Evento di lancio della 2ª edizione della "Giornata dello Sport Italiano nel Mondo", rassegna tematica volta a valorizzare le eccellenze del nostro Paese anche in questo ambito. Interverranno il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e il Ministro per lo Sport ed i Giovani, Andrea Abodi. Parteciperanno anche il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e il Presidente CIP, Marco Giunio De Sanctis
18:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato al 25° anniversario dell'Atto costitutivo dell'Unione africana Aziende
: Dexelance
- CDA: Relazione Semestrale Eurotech
- CDA: Relazione Semestrale Gamestop
- Risultati di periodo LU-VE Group
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale Moltiply Group
- CDA: Relazione Semestrale Oracle
- Risultati di periodo
Mercoledì 10/09/2025 Appuntamenti:
: Euronext Sustainability Week 2025
- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025) Vinòforum 2025
Vinòforum 2025 - Roma, Piazza di Siena (Villa Borghese) - Premium Edition della manifestazione che proporrà cene con grandi chef e maestri pizzaioli, Degustazioni guidate, Temporary Restaurant, Challenge & Blind Tasting per operatori, master class e top tasting, non solo per celebrare il vino e il cibo, ma per ridefinire l'esperienza enogastronomica (da lunedì 08/09/2025 a domenica 14/09/2025)
GASTECH Conference and Exhibition 2025 - Milano - Il più grande evento annuale dedicato al gas naturale, al GNL, all'idrogeno, alle tecnologie climatiche e all'intelligenza artificiale applicata all'energia. Alla 53 edizione saranno presenti i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti. Ci saranno 50.000 partecipanti provenienti da oltre 150 Paesi, 1.000 espositori e 1.000 relatori esperti, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gas (da martedì 09/09/2025 a venerdì 12/09/2025)
BIS Innovation Summit 2025 - "Future-proofing central banks" - BIS Tower in Basel, (Svizzera) - Il Summit, organizzato dalla Bank for International Settlements (BIS), riunisce politici, dirigenti di industrie finanziarie e tecnologiche e accademici per discutere su come le istituzioni possano adattarsi e mantenere la resilienza di fronte ai rapidi cambiamenti tecnologici. (da martedì 09/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
(da martedì 09/09/2025 a mercoledì 10/09/2025)
- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte Attività istituzionali - Presidente della Repubblica in Slovenia
- Lubiana - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Repubblica di Slovenia (da mercoledì 10/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
09:00 - Nokia Italy Innovation Day 2025
- Sede di Nokia a Vimercate - "Plasmare il futuro dell'Italia e dell'Europa: è tempo di agire". Evento organizzato per scoprire le innovazioni che stanno plasmando il futuro delle telecomunicazioni. Parteciperanno CEO, leader di settore, figure istituzionali, policy maker e investitori
09:00 - UE - Stato dell'Unione
- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, pronuncia il discorso sullo stato dell'Unione (SOTEU) dinanzi al Parlamento europeo. Nel discorso di quest'anno la presidente condividerà la sua visione e le principali iniziative per l'anno a venire, rifacendosi ai risultati finora conseguiti dall'UE
10:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso, Tavolo Sulcis
- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo Sulcis, previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori
11:00 - Bocconi - Inaugurazione dell'Anno Accademico 2025-2026
- Milano, Aula magna Università Bocconi - Inaugurazione dell'Anno Accademico 2025 2026. Interverranno, tra gli altri, Andrea Sironi (Presidente, Università Bocconi), Francesco Billari(Rettore, Università Bocconi) e Nadia Calviño (Presidente, Banca Europea per gli Investimenti)
11:30 - Welfare, accordo INPS - ANCI per l attivazione di sportelli telematici nei comuni italiani
- Roma, Palazzo Wedekind, sede dell'INPS - Presentazione e firma del protocollo di intesa tra ANCI e INPS, per favorire l'attivazione e la promozione dei Punti Utenti Evoluti (PUE) presso i comuni italiani. Il documento sarà siglato dai presidenti Gaetano Manfredi (ANCI) e Gabriele Fava (INPS)
12:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Maia Sandu
- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Presidente della Moldavia, Maia Sandu
16:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana incontra l'Ambasciatore Azzoni
- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, incontra il Rappresentante Permanente d'Italia alla NATO, Ambasciatore Alessandro Azzoni
16:00 - CNEL - Rapporto annuale sulla Produttività 2025
- Sede CNEL, Roma - Il Rapporto è frutto del lavoro svolto dal Comitato Nazionale Produttività, coordinato dal consigliere Carlo Altomonte e istituito dal CNEL in coerenza con la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 settembre 2016. Interviene, tra gli altri, Renato Brunetta, Presidente del CNEL
16:30 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana incontra l'Ambasciatore Melnyk
- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, incontra l'Ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk
18:30 - Swissport - Inaugurazione nuova Aspire Executive Lounge
- Inaugurazione della nuova Aspire Executive Lounge di Swissport presso l'Aeroporto Marco Polo di Venezia. Saranno presenti Marina Bottelli, Amministratore Delegato Swissport Italia e David Collyer, Vicepresidente Senior Global Executive Lounges Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: Bestbe Holding
- CDA: Esame e approvazione del bilancio separato e consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (data da confermare tra il 10 e il 20 settembre Cellularline
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale El.En
- CDA: Relazione Semestrale Esprinet
- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2025 Orsero
- CDA: Relazione Semestrale Orsero
- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 Palingeo
- Assemblea: Seduta ordinaria, in seconda convocazione SYS-DAT
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale
Giovedì 11/09/2025 Appuntamenti:
: Euronext Sustainability Week 2025
- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025) Vinòforum 2025
Vinòforum 2025 - Roma, Piazza di Siena (Villa Borghese) - Premium Edition della manifestazione che proporrà cene con grandi chef e maestri pizzaioli, Degustazioni guidate, Temporary Restaurant, Challenge & Blind Tasting per operatori, master class e top tasting, non solo per celebrare il vino e il cibo, ma per ridefinire l'esperienza enogastronomica (da lunedì 08/09/2025 a domenica 14/09/2025)
GASTECH Conference and Exhibition 2025 - Milano - Il più grande evento annuale dedicato al gas naturale, al GNL, all'idrogeno, alle tecnologie climatiche e all'intelligenza artificiale applicata all'energia. Alla 53 edizione saranno presenti i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti. Ci saranno 50.000 partecipanti provenienti da oltre 150 Paesi, 1.000 espositori e 1.000 relatori esperti, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gas (da martedì 09/09/2025 a venerdì 12/09/2025)
BIS Innovation Summit 2025 - "Future-proofing central banks" - BIS Tower in Basel, (Svizzera) - Il Summit, organizzato dalla Bank for International Settlements (BIS), riunisce politici, dirigenti di industrie finanziarie e tecnologiche e accademici per discutere su come le istituzioni possano adattarsi e mantenere la resilienza di fronte ai rapidi cambiamenti tecnologici. (da martedì 09/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
(da mercoledì 10/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Banca d'Italia
- Turismo internazionale dell'Italia OPEC
- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Milano Fashion Week Women
Milano Fashion Week Women - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da giovedì 11/09/2025 a martedì 16/09/2025)
11:15 - Attività di Governo - Giorgia Meloni
- Centro congressi La Nuvola - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla cerimonia del 160° anniversario della Fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
12:00 - Camera dei Deputati - Ucraina, Medio Oriente e commercio internazionale - Informativa Tajani
- Montecitorio - Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi delle crisi in Ucraina e Medio Oriente e in materia di commercio internazionale
14:15 - BCE
- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi
14:45 - BCE
- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde
15:00 - Question time - Ministro Urso
- Palazzo Madama - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Senato
15:00 - Stellantis - Partecipazione alla Kepler Cheuvreux Autumn Conference 2025
- Antonio Filosa, CEO di Stellantis, parteciperà a una "fireside chat" in occasione della Kepler Cheuvreux Autumn Conference 2025
15:45 - BCE
- Pubblicazione delle previsioni macroeconomiche dell'eurozona Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta Medio-Lungo Aziende
: Adobe Systems
- Risultati di periodo Altea Green Power
- CDA: Relazione Semestrale Antares Vision
- CDA: Relazione Semestrale Avio
- CDA: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 Cy4Gate
- CDA: Relazione Semestrale El.En
- Appuntamento: Presentazione Analisti EQUITA
- CDA: Relazione Semestrale Garofalo Health Care
- CDA: Relazione Semestrale I Grandi Viaggi
- CDA: Approvazione delle Informazioni Periodiche Aggiuntive relative terzo trimestre che si chiuderà il 31 luglio 2025 Immsi
- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 Landi Renzo
- CDA: Esame ed approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 Sesa
- CDA: Approvazione della Relazione trimestrale al 31 luglio 2025 SOL
- CDA: Relazione Semestrale Tamburi
- CDA: Relazione Semestrale Toscana Aeroporti
- CDA: Relazione Semestrale Unidata
- Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria dei risultati semestrali al 30 giugno 2025 - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025
Venerdì 12/09/2025 Appuntamenti:
: Vinòforum 2025
Vinòforum 2025 - Roma, Piazza di Siena (Villa Borghese) - Premium Edition della manifestazione che proporrà cene con grandi chef e maestri pizzaioli, Degustazioni guidate, Temporary Restaurant, Challenge & Blind Tasting per operatori, master class e top tasting, non solo per celebrare il vino e il cibo, ma per ridefinire l'esperienza enogastronomica (da lunedì 08/09/2025 a domenica 14/09/2025)
GASTECH Conference and Exhibition 2025 - Milano - Il più grande evento annuale dedicato al gas naturale, al GNL, all'idrogeno, alle tecnologie climatiche e all'intelligenza artificiale applicata all'energia. Alla 53 edizione saranno presenti i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti. Ci saranno 50.000 partecipanti provenienti da oltre 150 Paesi, 1.000 espositori e 1.000 relatori esperti, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gas (da martedì 09/09/2025 a venerdì 12/09/2025)
Milano Fashion Week Women - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da giovedì 11/09/2025 a martedì 16/09/2025)
- Germania - Scope pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano
- Spagna - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano
- Francia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito
09:30 - "Stati Generali Difesa, Spazio e Cybersecurity - Le sfide che attendono l'industria europea"
- Frascati, Centro ESA-ESRIN - Evento organizzato dal Parlamento europeo e dalla Commissione Europea, in collaborazione con l'ESA, per promuovere un dialogo tra i decisori europei, nazionali e i rappresentanti dell'industria. Tra gli interventi, i ministri Tajani, Piantedosi e Urso, gli AD di Leonardo, Thales Alenia Space Italia, Avio e Fincantieri, il Presidente dell'ASI, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il DG dell'ACN e molte altre personalità
12:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Frascati, Centro ESRIN dell'ESA - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso interviene agli Stati Generali su Difesa, Spazio e Cybersecurity organizzati dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA)
19:30 - Premio PIMBY Green 2025
- "La Lanterna Rome" - Premio di Assoambiente per promuovere la cultura del "Please In My BackYard" (PIMBY) per valorizzare chi investe in innovazione e sostenibilità, favorendo la realizzazione di infrastrutture per la crescita sostenibile del Paese. Il premio è rivolto a pubbliche amministrazioni, imprese e giornalisti Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento BOT Aziende
: Altea Green Power
- Appuntamento: Presentazione Analisti B&C Speakers
- CDA: Relazione Semestrale Cembre
- CDA: Approvazione Relazione finanziaria sul primo semestre 2025 Cy4Gate
- Appuntamento: Presentazione Analisti IRCE
- CDA: Relazione Semestrale Italian Wine Brands
- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025
Sabato 13/09/2025 Appuntamenti:
: Vinòforum 2025
Vinòforum 2025 - Roma, Piazza di Siena (Villa Borghese) - Premium Edition della manifestazione che proporrà cene con grandi chef e maestri pizzaioli, Degustazioni guidate, Temporary Restaurant, Challenge & Blind Tasting per operatori, master class e top tasting, non solo per celebrare il vino e il cibo, ma per ridefinire l'esperienza enogastronomica (da lunedì 08/09/2025 a domenica 14/09/2025)
