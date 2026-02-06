Seco, Equita lima target price e conferma Buy con buona velocità d'uscita 2025 e order intake

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 4,4 euro
per azione (dai precedenti 4,6 euro) il target price
su Seco
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
A valle dei risultati preliminari FY25
, il broker ha affinato le stime 2025-27E, includendo principalmente: l'effetto negativo del Forex
(dovuto principalmente al EUR/USD, ora a 1,18 vs. precedente 1,16); per ogni 1 punto percentuale di deprezzamento del dollaro, viene stimato per Seco un impatto negativo di -0,7%/-0,8% a livello di EBITDA e -1%/-1,5% a livello di EPS; una crescita leggermente più contenuta di CLEA
(mantenendo in ogni caso una crescita double-digit anche nel 2026-27), considerando anche un FY25 chiuso a 21 milioni di euro di ricavi, sostanzialmente stabile yoy.
Tali elementi hanno portato a una leggera revisione delle stime (EBITDA adj. -2% ed EPS adj. -4% in media nel 2025-27) e di conseguenza anche del TP. "Rimaniamo fiduciosi sulla continuazione dei trend di crescita anche nel 2026
, considerando una "velocità d'uscita" nel 4Q25 molto solida (ricavi organici +16% yoy, cc +23% yoy), così come l'order intake segnalato di recente (con oltre 24 milioni di euro di nuovi design win/contratti con valenza dal 2026, oltre alla recente collaborazione segnalata con Boeing
e la difesa USA)", si legge nella ricerca.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)