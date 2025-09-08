Francia alla prova della fiducia: Bayrou sulla graticola

(Teleborsa) - Giornata lunga e difficile per la Francia,
che si appresta a superare una grande prova di tenuta: il governo Bayrou oggi chiederà il voto di fiducia
all'Asssemblée Nationale (parlamento) da cui dipende anche il mantenimento del rating
assegnato dalle principali agenzie internazionali e la stessa credibilità del Paese. Tutto prenderà il via questo pomeriggio alle ore 15
, con una dichiarazione politica generale di Bayrou,
prevista dall'articolo 49 comma 1 della Costituzione, che verterà perlopiù sulla difficile situazione delle finanze pubbliche. A seguire, ogni gruppo politico sceglierà un relatore per la risposta
: Boris Vallaud interverrà per i socialisti, Marine Le Pen per il Rassemblement National, Gabriel Attal in rappresentanza delle forze di maggioranza. Poi, i gruppi parlamentari si ritireranno per decidere come votare e si passerà alla votazione vera e propria. L'esito è atteso in serata verso le 19
.Alla vigilia
del gran giorno, il primo ministro Francois Bayrou
ha denunciato "una guerra civile" fra le forze politiche
presenti in Parlamento, che da tre anni si stanno facendo guerra le une con le altre e, insieme, "si alleano per abbattere il governo"
. "Ci sono cose peggiori nella vita che essere a capo di un governo e vedere quel governo rovesciato", ha poi concluso.
Bayrou, a sorpresa, ha annunciato ad agosto la volontà di chiedere in parlamento il voto di fiducia sul suo governo, essendo la legge di bilancio bloccata
dalle divisioni politiche all'interno della maggioranza. In ballo che una spending review del valore di 44 miliardi
di euro, necessaria per far scendere il deficit
dall'attuale 5,8% al 4,6% a fine 2026 e per ridurre il debito
che ha raggiunto il 113% del PIL. Una revisione della spesa che implica anche un aumento delle imposte ed alcune dolorose misure, come il raddoppio del ticket sanitario. Senza una maggioranza, Bayrou dovrà lasciare
, passando la mano al Presidente Emmanuel Macron
, che avrà tre alternative
: nominate un nuovo Premier superando la difficile frammentazione delle forze politiche che compongono la maggioranza, indire nuove elezioni in una fase delicatissima a livello internazionale e con scadenze non prorogabili, rassegnare improbabili dimissioni e dar via all'iter che porterà all'elezione di un nuovo Presidente.
Un sondaggio dell’istituto Elabe evidenzia che il 69% dei francesi è favorevole a nuove elezioni ed il 67% sostiene le dimissioni di Macron
. Un segnale importante che evidenzia come la scelta di un nuovo Premier sia la meno desiderata in una situazione come quella attuale e con le profonde divisioni della maggioranza uscita dalle elezioni del 2024. Frattanto, un sondaggi condotto da Le Figarò rivela che la popolarità di Macron è ai minimi storici al 15%
, la più bassa dal 2017, mentre Bayrou viene sostenuto solo dal 14% dei francesi.
Il rischio di caduta del governo e le difficili scelte che dovrà prendere Macron rischiano di condizionare l'aggiornamento del rating
, ormai imminente: in autunno si esprimeranno le principali agenzie, a partire da questa settimana con il giudizio d Fitch. Un rischio già considerato e scontato dal mercato, che ha spinto in alto i rendimenti dei titoli di stato francesi e lo Spread
.