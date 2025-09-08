Milano 9:21
41.772 +0,39%
Nasdaq 5-set
23.652 0,00%
Dow Jones 5-set
45.401 -0,48%
Londra 9:21
9.214 +0,07%
23.750 +0,65%

Germania, surplus bilancia commerciale in calo a 14,7 miliardi a luglio

Economia, Macroeconomia
Germania, surplus bilancia commerciale in calo a 14,7 miliardi a luglio
(Teleborsa) - In calo contro attese il surplus della bilancia commerciale tedesca. Nel mese di luglio 2025 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 14,7 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 15,4 miliardi di giugno, rivisto da 14,9 miliardi. Il dato è inferiore anche alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 15,7 miliardi.

Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono diminuite dello 0,6% e le importazioni sono diminuite dello 0,1% su base destagionalizzata e di calendario rispetto a giugno 2025. Rispetto a luglio 2024, invece, le esportazioni sono aumentate dell'1,4% e le importazioni sono aumentate del 4,3%, sulla base di dati provvisori.
Condividi
```