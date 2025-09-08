Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:57
23.836 +0,78%
Dow Jones 17:57
45.451 +0,11%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Londra: rosso per Diageo

Migliori e peggiori
Londra: rosso per Diageo
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda di bevande alcoliche, in flessione del 2,06% sui valori precedenti.

L'andamento di Diageo nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Diageo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 20,23 sterline. Primo supporto visto a 19,74. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 19,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```