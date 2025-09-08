MSA Mizar integra nel gruppo l'italiana Medexpert

(Teleborsa) - MSA Mizar
, operatore di rilievo europeo nei servizi di gestione in outsourcing dei sinistri assicurativi, ha annunciato l'allargamento del perimetro del Gruppo, con un'operazione che integra Medexpert
, realtà italiana specializzata nella consulenza medico legale per le compagnie assicurative sui sinistri con lesioni fisiche. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione.Giovanni Cannavò e Chiara Savarino
, che guidano l'azienda dalla sua fondazione, siederanno nel Consiglio di Amministrazione con il ruolo di CEO.
Con 25 anni di attività, Medexpert vanta un portfolio di oltre 30 clienti attivi
, la gestione di circa 60.000 incarichi annui e una presenza capillare sul territorio, con circa 250 medici legali ed oltre 100 di specialisti clinici.
"Medexpert rappresenta un ulteriore tassello nella nostra strategia di integrazione verticale e innovazione tecnologica - sottolinea Antonio Marchitelli, Group CEO di MSA Mizar
- L'operazione ci permette di consolidare il nostro presidio nel segmento Health&Medicals. Le possibili sinergie con MSA-Multi Serass e con N4C, altra società del Gruppo dedicata alla gestione di reti di fiduciari, aprono a interessanti prospettive di sviluppo e cross-selling".
Prosegue così il percorso di crescita del Gruppo, che nel 2024 ha registrato 135 milioni di euro di fatturato
(+50% rispetto al 2023), con oltre 850.000 sinistri gestiti e una presenza consolidata in 6 Paesi europei. MSA Mizar presidia l'intera filiera del claims management attraverso 9 società specializzate.