MSA Mizar integra nel gruppo l'italiana Medexpert

(Teleborsa) -, operatore di rilievo europeo nei servizi di gestione in outsourcing dei sinistri assicurativi, ha annunciato l'allargamento del perimetro del Gruppo, con un'operazione che, realtà italiana specializzata nella consulenza medico legale per le compagnie assicurative sui sinistri con lesioni fisiche. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione., che guidano l'azienda dalla sua fondazione, siederanno nel Consiglio di Amministrazione con il ruolo di CEO.Con 25 anni di attività, Medexpert vanta un, la gestione di circa 60.000 incarichi annui e una presenza capillare sul territorio, con circa 250 medici legali ed oltre 100 di specialisti clinici."Medexpert rappresenta un ulteriore tassello nella nostra strategia di integrazione verticale e innovazione tecnologica - sottolinea- L'operazione ci permette di consolidare il nostro presidio nel segmento Health&Medicals. Le possibili sinergie con MSA-Multi Serass e con N4C, altra società del Gruppo dedicata alla gestione di reti di fiduciari, aprono a interessanti prospettive di sviluppo e cross-selling".Prosegue così il percorso di crescita del Gruppo, che nel 2024 ha registrato(+50% rispetto al 2023), con oltre 850.000 sinistri gestiti e una presenza consolidata in 6 Paesi europei. MSA Mizar presidia l'intera filiera del claims management attraverso 9 società specializzate.