Milano 8-set
0 0,00%
Nasdaq 8-set
23.762 +0,46%
Dow Jones 8-set
45.515 +0,25%
Londra 8-set
9.221 +0,14%
Francoforte 8-set
23.807 +0,89%

New York: andamento rialzista per Axon Enterprise

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per Axon Enterprise
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Axon Enterprise è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 736,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 752,7. Il peggioramento di Axon Enterprise è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 727,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```