New York: andamento rialzista per Axon Enterprise

fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine

Axon Enterprise

S&P-500

Axon Enterprise

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 736,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 752,7. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 727,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)