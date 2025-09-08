New York: perdite consistenti per Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America
, che mostra un -4,78%.
La tendenza ad una settimana di Keurig Dr Pepper
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Keurig Dr Pepper
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,81 USD con area di resistenza individuata a quota 28,19. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 26,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)