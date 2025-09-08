Milano 5-set
PIL Giappone (QoQ) nel secondo trimestre

PIL Giappone (QoQ) nel secondo trimestre
Giappone, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,5%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +0,3%).
