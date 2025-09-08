Shopping: il 65% degli italiani pianifica gli acquisti in anticipo

(Teleborsa) - Due italiani su tre (il 65%) pianificano i propri acquisti prima di recarsi in negozio, mentre il 48% afferma che le app sono fondamentali per prendere decisioni d'acquisto. È quanto emerge dai risultati di unaLa ricerca, che analizza abitudini di acquisto e preferenze dei consumatori italiani, ha rilevato che il 46% degli intervistati apprezza avere sul proprio smartphone l'app del proprio brand preferito, percentuale che sale al 54% tra le donne.L'indagine rivela, inoltre, come gli italiani siano sempre più orientati versoquasi la metà degli intervistati (48%) desidera sapere in anticipo quali prodotti o collezioni sono disponibili in negozio, in particolare la disponibilità della propria taglia, prima di recarvisi fisicamente. Ancora, il 49% delle persone apprezza la possibilità di salvare gli articoli preferiti per trarne ispirazione, percentuale che sale al 55% per le donne.Analizzando le, nel Nord-Ovest l'uso delle app per lo shopping è meno diffuso, con solo il 39% dei consumatori che dichiara di averle sul proprio smartphone, rispetto alla media nazionale del 46%. Tuttavia, l'utilizzo delle app una volta scaricate è simile in tutte le regioni italiane.La ricerca ha anche esaminato lerivelando che il 25% degli italiani è interessato a ciò che è di tendenza online. Di questi, il 9% ha addirittura pianificato un viaggio appositamente per acquistare un prodotto popolare.Più di 7 persone su 10 (71%) hanno dichiarato di prendere in considerazione un viaggio per recarsi nel loro negozio preferito, accompagnati da un partner (54%), dagli amici (45%) o dai figli (24%), a conferma del crescente valore del social shopping e delle esperienze positive in punto vendita. Nel caso specifico dei clienti Primark, l'85% pianifica un viaggio dedicato allo shopping e il 26% è disposto a viaggiare per più di un'ora per raggiungere uno dei negozi Primark presenti nel Bel Paese.