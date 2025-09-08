Sicurezza energetica, siglata dichiarazione congiunta Italia-Usa

(Teleborsa) - Ilha ricevuto oggi a Roma ilaccompagnato dall'. Pichetto Fratin, insieme a Burgum e a Fertitta, – fa sapere il Mase in una nota – hanno sottoscritto unIl ministro ha confermato come questo accordo risponda alla comune priorità di Italia e Stati Uniti di accrescere la sicurezza energetica attraverso la diversificazione di fonti e vie di trasporto dell'energia. "Un'azione coerente – sottolinea la nota – con le iniziative messe in campo dal Governo italiano per rafforzare il ruolo dell'Italia quale hub sia verso l'Europa che nel Mediterraneo - in linea con i principi del Piano Mattei - e con il potenziamento delle capacità di rigassificazione del nostro Paese"."È una priorità che il Governo si è data – ha sottolineato– anche per rispondere alla domanda dei nostri cittadini e delle nostre imprese cui dobbiamo garantire energia sicura e sostenibile grazie a prezzi accessibili che sostengano la competitività delle nostre industrie, che resta l'obiettivo centrale anche per l'Europa. Per questo – ha aggiunto il ministro – l'Italia accoglie con favore la crescita dell'import di GNL americano, anche come parte integrante della nostra collaborazione strategica rispetto agli effetti della guerra in Ucraina. Il GNL americano contribuisce alla sicurezza degli approvvigionamenti anche grazie alla maggiore affidabilità della rotta che conduce dagli USA all'Italia e all'Europa rispetto ai rischi geopolitici che si registrano su altre rotte". Pichetto ha sottolineato inoltre la centralità dell'intelligenza artificiale per l'ottimizzazione e la sicurezza delle reti energetiche ed ha illustrato a Burgum le iniziative legislative del Governo italiano per riaprire al nucleare di nuova generazione sicuro e sostenibile e l'importanza di una sempre più forte collaborazione tra Italia e Stati Uniti in questo settore.Gli Stati Uniti e la Repubblica italiana, "avendo instaurato un rapporto solido e duraturo, accolgono con favore l'opportunità di rafforzare ulteriormente i loro legami, anche nel campo della sicurezza energetica – si legge nellain cui un ruolo importante è quello riconosciuto al Gnl –. Oggi, nel far seguito alla dichiarazione congiunta dei Leaders tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana del 17 aprile scorso, confermiamo il nostro impegno a cooperare per rafforzare la sicurezza energetica e favorire l'innovazione nel campo dell'energia. Riconosciamo la fondamentale importanza di forniture energetiche sicure, affidabili e a prezzi sostenibili, in linea con le rispettive priorità, obiettivi e piani dei nostri due paesi, per la stabilità e prosperità globale, e riaffermano la nostra forte partnership e impegno ad approfondire la cooperazione nei settori chiave dell'energia. Evidenziamo pertanto – recita la dichiarazione – la necessità di lavorare insieme per promuovere la realizzazione di investimenti da parte di operatori nel settore energetico italiani e statunitensi rispettivamente negli Stati Uniti e in Italia"."Riconosciamo il ruolo vitale del gas naturale liquefatto degli Stati Uniti – si legge nella dichiarazione – per assicurare la sicurezza nel settore energetico, soprattutto alla luce del panorama geopolitico in evoluzione e dell'importanza di una fornitura adeguata all'Italia e all'Europa di una cruciale fonte energetica di transizione come il Gnl e il gas naturale. Gli Stati Uniti, come leader a livello globale nell'esportazione di Gnl, e l'Italia, come hub strategico nel Mediterraneo, si impegnano a facilitare un commercio del Gnl anche con l'Europa stabile, sicuro e a prezzi sostenibili". Questa cooperazione mira a "sostenere la diversificazione energetica europea: promuovere il flusso costante e sicuro di Gnl Usa verso l'Italia e nel più ampio mercato europeo, contribuendo a diversificare forniture energetiche a prezzi competitivi".L'obiettivo – spiega la dichiarazione – è "incoraggiare gli investimenti nell'importazione di Gnl e infrastrutture per la rigassificazione in Italia, così come infrastrutture per l'esportazione negli Stati Uniti, in modo da assicurare catene di approvvigionamento efficienti e resilienti.L'obiettivo – prosegue la dichiarazione – è "lavorare insieme per promuovere mercati globali del Gnl aperti, trasparenti e competitivi, evitando la volatilità dei prezzi".Inoltre secondo il testo della dichiarazione "è essenziale sviluppare fonti energetiche a prezzi sostenibili, affidabili e sicure per alimentare un futuro guidato dall'intelligenza artificiale. Abbiamo intenzione – si legge – di promuovere l'Intelligenza artificiale nella modernizzazione delle reti".