Unicredit porta la monoposto Ferrari SF-24 in sede a Milano

Unicredit

(Teleborsa) -esprone unapresso la filiale dia partire da oggi 12 settembre. Un tributo per una delle eccellenze del lusso Made in Italy sulla scia del Gran Premio di Monza.Oggi, sarà possibilealla monoposto per tutto il giorno, dalle 8:30 fino alle 17.00. Un’occasione unica per ammirare da vicino un simbolo di tecnologia ingegneristica, di cui si fatica a cogliere i dettagli quando sfreccia sui circuiti a 300 km/h.: un legame all’insegna di tradizione e innovazione, fondato sulla passione per le alte prestazioni e la ricerca dell'eccellenza.La collaborazione tra UniCredit e Ferrariin una alleanza basata sull'e sulla creazione diper i clienti di UniCredit e i tifosi della Scuderia Ferrari HP, con il motto "Legati nella passione. Uniti nell'eccellenza" ("Bound by Passion. United in Excellence").