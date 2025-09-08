Unicredit porta la monoposto Ferrari SF-24 in sede a Milano

(Teleborsa) - Unicredit
esprone una Ferrari monoposto SF-24
presso la filiale di Piazza Gae Aulenti, a Milano,
a partire da oggi 12 settembre. Un tributo per una delle eccellenze del lusso Made in Italy sulla scia del Gran Premio di Monza.
Oggi, sarà possibile osservare e scattare foto
alla monoposto per tutto il giorno, dalle 8:30 fino alle 17.00. Un’occasione unica per ammirare da vicino un simbolo di tecnologia ingegneristica, di cui si fatica a cogliere i dettagli quando sfreccia sui circuiti a 300 km/h. La banca è Premium Partner della Scuderia Ferrari HP
: un legame all’insegna di tradizione e innovazione, fondato sulla passione per le alte prestazioni e la ricerca dell'eccellenza.
La collaborazione tra UniCredit e Ferrari unisce due prestigiose aziende italiane
in una alleanza basata sull'innovazione
e sulla creazione di nuovi servizi ed esperienze
per i clienti di UniCredit e i tifosi della Scuderia Ferrari HP, con il motto "Legati nella passione. Uniti nell'eccellenza" ("Bound by Passion. United in Excellence").