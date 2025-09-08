UniCredit sigla partnership con BNP Paribas e FNZ su custodia titoli

UniCredit

(Teleborsa) -ha annunciato oggi il prossimo passo nell'evoluzione della propria offerta di custodia titoli, siglando una partnership conper i servizi di custodia e con FNZ per la piattaforma di post-trading titoli basata su cloud, nel continuo processo di armonizzazione del proprio assetto tra Italia e Germania.L’iniziativa, spiega una nota, segue l'annuncio fatto dalla banca a gennaio, dell'intenzione di internalizzare le sue attività di back-office di custodia titoli, standardizzandone operazioni e fornitori in tutti i paesi, creando più di 200 nuovi posti di lavoro nel processo.UniCredit ha scelto il business titoli di BNP Paribas come partner per i servizi di custodia per l'Italia e la Germania, con un ulteriore supporto per il Lussemburgo. Grazie alla sua presenza globale e alla sua comprovata eccellenza operativa, BNP Paribas è un partner a lungo termine naturale, pronto a fornire i servizi d’eccellenza ai clienti di UniCredit.I nuovi team di back-office e digital lavoreranno ora con FNZ per costruire unaleader del settore per l'attività di servizi di custodia della banca in Germania. La piattaforma tecnologica end-to-end altamente scalabile di FNZ è pienamente allineata con l'ambizione della banca di migliorare l'efficienza operativa e accelerare l'innovazione. Facendo leva sulle capacità di FNZ, UniCredit semplificherà significativamente i suoi processi, servendo i clienti nel modo più fluido possibile.Il team che gestirà questa piattaforma sarà completamente interno a UniCredit,, dove il servizio era precedentemente in gran parte esternalizzato,. Inoltre, sono stati generati altri 25 posti all’interno del team Digital in Italia, Germania e Polonia per supportare il processo, con altri in arrivo. Nel frattempo, un team interfunzionale sta già lavorando alla transizione.Commentando l'iniziativa,, ha dichiarato: "Siamo totalmente impegnati ad armonizzare e semplificare la nostra struttura in UniCredit per fornire una base più sicura, flessibile e conveniente per l'erogazione dei servizi di custodia, consentendo ai nostri clienti di essere più agili e incisivi nell'esecuzione."."Internalizzando parti chiave della catena del valore della custodia titoli, stiamo effettuando un investimento strategico in una delle nostre aree di prodotto più critiche. Stiamo rafforzando le nostre competenze interne, migliorando la resilienza operativa e accelerando la nostra trasformazione digitale. Con i nostri nuovi partner, siamo pronti a fornire servizi più integrati, efficienti e orientati al futuro,stabilendo un nuovo standard per la custodia titoli incentrato sul cliente in Germania e in tutta Europa", ha dichiarato