Urso incontra Stellantis e Anfia: "Subito azioni strategiche in Europa per il settore auto"

Stellantis

(Teleborsa) - "Chiedere con forza alla Commissione europea di trasformare subito il dialogo strategico in azioni strategiche". Con questo obiettivo il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,, ha incontrato a Palazzo Piacentini, Amministratore delegato di, e, Presidente di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica). "Al centro del confronto, i temi strategici per il futuro dell'industria automobilistica in Italia e in Europa e un aggiornamento sulle attività di Stellantis nel nostro Paese", si legge in una nota diffusa dal Ministero.Sul tavolo la questione deie delle relative normative europee, giudicate "irrealistiche e dannose per il futuro dell’industria", e quella delle modalità per favorire la produzione diin Italia. Un nuovo incontro tra le parti è previsto breve, anche per valutare i risultati della prossima riunione tra Commissione europea e settore automotive, fissata per il 12 settembre."Non c'è più tempo da perdere. Bisogna passare in Europa dal dialogo strategico alle azioni strategiche da mettere in campo subito rimuovendo le follie del", ha dichiarato intanto il ministro delle Imprese a margine della consegna dei premi De Sanctis alla Cassazione, aggiungendo che "va assolutamente fatto entro quest'anno".Il ministro ha inoltre sottolineato il valore del confronto: "È importante l’incontro a tre tra governo, Stellantis e le migliaia di imprese della componentistica italiana rappresentate da Anfia, per condividere una posizione congiunta in Europa. Così come già fatto dalle due associazioni europee, quella delle case automobilistiche e quella delle imprese della componentistica, nel documento inviato alla Commissione".