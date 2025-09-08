Valsoia, primo semestre in crescita trainato da vendite all'estero

Valsoia

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 59,39 milioni di euro, con un incremento del 2,3% rispetto al primo semestre 2024. La crescita deriva sia dall'incremento delle vendite in Italia (+1,5%) che dall'importante miglioramento delle vendite all'estero (+10,2%). La società evidenzia che il secondo trimestre 2025 ha registrato una accelerazione dei ricavi superiore al 5% con le vendite nazionali al +3,8% e quelle internazionali al +31,6%.La marginalità operativa lorda nel primo semestre 2025 () è risultata pari a 7,13 milioni di euro, in aumento (+1,9%) rispetto al pari periodo dell'esercizio precedente, registrando un indice percentuale di marginalità operativa lorda () pari al 12% allineato con quello del pari periodo 2024. Il risultato del semestre 2025 è "particolarmente significativo" alla luce del confronto con il pari periodo 2024 che aveva registrato, a sua volta, un risultato record (EBITDA +15% rispetto al pari periodo 2023), evidenzia la società.L'del periodo è pari a 4,23 milioni di euro, in crescita rispetto al pari periodo dell'anno precedente del 3,3% con un'incidenza percentuale che si attesta al 7,1% dei ricavi in linea con il periodo di confronto.La, alla data del 30 giugno 2025, risulta positiva per 20,15 milioni di euro rispetto a 28,43 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Al netto dell'effetto della applicazione dell'IFRS16 al 30 giugno 2025 la PFN rettificata risulterebbe pari a 21,74 milioni di euro (30,21 milioni di euro al 31 dicembre 2024). L'andamento nel semestre tiene conto anche dei significativi investimenti per l'ampliamento strategico dello stabilimento di Serravalle Sesia che vedrà, nel corso del 2026, raddoppiare la propria superficie produttiva.Nelsi conferma il trend di crescita dei ricavi di vendita all'estero mentre Valsoia osserva, in particolare nel mese di agosto, un rallentamento delle vendite sul mercato nazionale.