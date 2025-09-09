Alerion acquista parco eolico onshore in Irlanda per 27 milioni di euro

(Teleborsa) - Alerion Clean Power
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha sottoscritto uno Share Purchase Agreement (SPA)
con SUSI Cappawhite Holding (controllata di SUSI Renewable Energy Fund II, fondo gestito da SUSI Partners) per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Milestone Wind Farm, società proprietaria di un parco eolico onshore
da 14,4 MW situato nella Contea di Tipperary, Irlanda.
Il parco, entrato in esercizio nel 2018, è composto da quattro turbine Vestas V105 da 3,6 MW ciascuna
. L'impianto beneficia di un incentivo REFIT, che garantisce un prezzo minimo dell'energia prodotta consentendo al contempo di valorizzare l'eventuale upside di mercato. La produzione annua attesa è pari a circa 40 GWh, equivalenti a oltre 16.000 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, corrispondenti al fabbisogno energetico di circa 15.000 famiglie.
Il valore
complessivo dell'operazione (enterprise value) è pari a circa 27 milioni di euro
. Il closing è previsto entro la fine dell'anno. L'ingresso nel mercato irlandese rappresenta un ulteriore passo nell'esecuzione del Piano Industriale 2025-2028, si legge in una nota.(Foto: Zbynek Burival on Unsplash)