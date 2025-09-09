Alerion acquista parco eolico onshore in Irlanda per 27 milioni di euro

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, hacon SUSI Cappawhite Holding (controllata di SUSI Renewable Energy Fund II, fondo gestito da SUSI Partners) per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Milestone Wind Farm, società proprietaria di unda 14,4 MW situato nella Contea di Tipperary, Irlanda.Il parco, entrato in esercizio nel 2018, è composto da. L'impianto beneficia di un incentivo REFIT, che garantisce un prezzo minimo dell'energia prodotta consentendo al contempo di valorizzare l'eventuale upside di mercato. La produzione annua attesa è pari a circa 40 GWh, equivalenti a oltre 16.000 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, corrispondenti al fabbisogno energetico di circa 15.000 famiglie.Ilcomplessivo dell'operazione (enterprise value) è pari a circa. Il closing è previsto entro la fine dell'anno. L'ingresso nel mercato irlandese rappresenta un ulteriore passo nell'esecuzione del Piano Industriale 2025-2028, si legge in una nota.