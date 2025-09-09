Analisi Tecnica: CHF/USD dell'8/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Andamento annoiato per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la sessione in ribasso dello 0,59%.
Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,7891, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8015. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,7849.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)