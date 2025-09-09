Milano 10:10
41.965 +0,58%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:10
9.234 +0,13%
Francoforte 10:09
23.725 -0,35%

Analisi Tecnica: CHF/USD dell'8/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Andamento annoiato per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la sessione in ribasso dello 0,59%.

Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,7891, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8015. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,7849.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
