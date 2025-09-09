Milano 10:10
Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato -0,18%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,9314. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,9368 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,9296.


