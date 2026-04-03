Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 2/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 2/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,9252. Possibile una discesa fino al bottom 0,917. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,9334.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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