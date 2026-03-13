Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo
Seduta moderatamente positiva per il cambio Euro / CHF, che ha chiuso in rialzo a 0,905.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9067. Supporto a 0,9016. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,9118.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)