Milano 12:16
45.365 +1,06%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:16
10.441 +0,36%
Francoforte 12:16
23.937 +0,87%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,9019 con area di resistenza individuata a quota 0,9111. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,898.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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