Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,9019 con area di resistenza individuata a quota 0,9111. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,898.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)