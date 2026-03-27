Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo
Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un modesto +0,16%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,919, mentre il primo supporto è stimato a 0,9121. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9259.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)