Milano 10:22
43.320 -0,87%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:22
9.929 -0,43%
Francoforte 10:22
22.352 -1,15%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un modesto +0,16%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,919, mentre il primo supporto è stimato a 0,9121. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9259.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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