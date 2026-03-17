Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Controllato progresso per il cambio Euro / CHF, che chiude in salita dello 0,31%.
Lo studio dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 0,9022. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 0,9114. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 0,8982.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)