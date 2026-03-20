Analisi Tecnica: EUR/CHF del 19/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo
Modesto guadagno per il cambio Euro / CHF, che avanza di poco a +0,52%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,9166. Rischio di discesa fino a 0,9067 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,9265.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)