CEME, Moody's conferma rating B2 ma riduce outlook a negativo

(Teleborsa) -hacorporate family (CFR) B2 e il rating di probabilità di default B2-PD per, produttore italiano di soluzioni di controllo di precisione dei fluidi."Abbiamo confermato il rating strumentale B2 per le obbligazioni da 360 milioni di euro senior secured a tasso variabile garantite, che l'azienda si propone di aumentare di 75 milioni, portandole a 435 milioni. L'. I proventi derivanti dall'aumento di valore delle obbligazioni senior secured garantite saranno utilizzati per finanziare l'acquisizione di Ningbo JLT Electric e lasciare liquidità per scopi generali", osserva Moody's."L'attuale azione di rating riflette i parametri di credito di CEME, più deboli del previsto rispetto alle nostre aspettative al momento del primo rating lo scorso anno, in combinazione con l'ulteriore leva finanziaria aggiunta dall'operazione di emissione del TAP", afferma Jay Parekh, analista capo di Moody's Ratings per CEME.