Banca Akros (Banco BPM), Fitch assegna rating emittente BBB con outlook stabile
(Teleborsa) - Fitch Ratings ha assegnato i nuovi rating a Banca Akros, la Corporate & Investment Bank del Gruppo Banco BPM: Long-Term Issuer Default Rating (IDR)/Outlook a "BBB"/"Stable", Short-Term IDR a "F2", Shareholder Support a "bbb". I rating (tutti in area investment grade) e l’outlook sono equiparati a quelli di Banco BPM, riflettendo l'importanza strategica di Banca Akros per la Capogruppo e la sua forte integrazione con essa.
