Snam, Moody's migliora il rating a Baa1 con outlook stabile

(Teleborsa) - Moody’s
ha migliorato il rating di Snam
a Baa1 (outlook stabile) da Baa2 (outlook positivo), confermando il rating di breve termine a P-2. Il miglioramento segue la presentazione del nuovo piano strategico 2026–2030
, con metriche finanziarie complessivamente coerenti con i requisiti per un posizionamento rating Baa1.
L'Agenzia ha riconosciuto il basso profilo di rischio di business
di Snam, legato alle sue attività di trasporto e stoccaggio gas
, rigassificazione LNG
, all’interno di un framework regolatorio consolidato, che garantisce stabilità e prevedibilità dei flussi di cassa
, unitamente al focus strategico sul miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture nazionali
.
“L’upgrade a Baa1, che segue il miglioramento ad A- da parte di S&P nel 2025
, rappresenta un ulteriore riconoscimento del nostro eccellente profilo creditizio e della nostra solidità finanziaria, alla luce del piano strategico a supporto dell’integrazione energetica, recentemente presentato. Restiamo fermamente impegnati nella costante attenzione alla disciplina finanziaria, alla gestione proattiva del bilancio e alla generazione di flussi di cassa sostenuti dal nostro modello di business regolato”, ha dichiarato Luca Passa, CFO di Snam
.