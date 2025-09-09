Enel, buyback per oltre 72,5 milioni di euro

Enel

Gruppo energetico

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 1° e il 5 settembre 2025, in seguito all'avvio di un programma di buyback, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 7,7996 euro per azione, per unpari aDall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 51.757.542 azioni proprie (pari allo 0,5091% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 406.412.865,079 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e l'avvenuta assegnazione in data 4 settembre 2025 di n. 994.428 azioni proprieai beneficiari dei Piani di incentivazione di lungo termine per il 2021 e per il 2022, Enel detiene al 5 settembre complessivamente 62.842.784 azioni proprie, pari allo 0,6181% circa del capitale sociale.In Borsa, giornata fiacca per il, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,67%.