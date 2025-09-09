Enel, buyback per oltre 72,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Enel
ha comunicato di aver acquistato
, tra il 1° e il 5 settembre 2025, in seguito all'avvio di un programma di buyback, complessivamente 9.299.950 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 7,7996 euro per azione, per un controvalore
pari a 72.535.773,808 euro
.
Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 51.757.542 azioni proprie (pari allo 0,5091% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 406.412.865,079 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e l'avvenuta assegnazione in data 4 settembre 2025 di n. 994.428 azioni proprie
ai beneficiari dei Piani di incentivazione di lungo termine per il 2021 e per il 2022, Enel detiene al 5 settembre complessivamente 62.842.784 azioni proprie, pari allo 0,6181% circa del capitale sociale.
In Borsa, giornata fiacca per il Gruppo energetico
, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,67%.