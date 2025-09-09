FAE Technology entra nel settore spazio con l'acquisizione di Kayser Italia

FAE Technology

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha sottoscritto un, società italiana specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per il settore aerospaziale, e della controllata al 100% Kayser Space.Con, Kayser Italia è una società che opera nella progettazione, sviluppo, produzione e collaudo di sistemi e componenti utilizzati per attività di ricerca scientifica e tecnologica a bordo di piattaforme spaziali. Connel settore space, Kayser Italia ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di circa 100 missioni spaziali con quasi 150 payload (il carico utile di una missione, ossia l'insieme di strumenti destinati a svolgere funzioni scientifiche o operative), a bordo anche della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L'azienda, che conta un team di circa 85 professionisti di cui oltre 50 ingegneri altamente qualificati, opera in qualità di prime contractor e sub-contractor a supporto di numerosi programmi dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).L'acquisizione segnerà la, focalizzata sullo sviluppo tecnologico e sul supporto ai programmi di esplorazione e ricerca spaziale. La nuova divisione opererà nella produzione di equipment per Life Science, nell'offerta di servizi di manufacturing e nel supporto a programmi di ricerca ed esplorazione spaziali., Amministratore Delegato di Kayser Italia e figlio del fondatore Valfredo, assumerà la carica didel Gruppo FAE Technology, coordinando in questo ruolo anche le attività di Kayser Italia. Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, acquisirà la carica di Presidente di Kayser Italia.L'operazione sarà. Il primo closing, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione Golden Power, prevede il passaggio del 29,9% delle quote e sarà perfezionato entro il 31 dicembre 2025 e consentirà a FAE di nominare due terzi del CdA, incluso l'AD. Il secondo closing prevederà il passaggio del residuo 70,1%, permettendo quindi a FAE Technology di salire al controllo del 100% delle quote, entro il 31 dicembre 2026."Siamoche raccogliamo con grande senso di responsabilità nei confronti della storia di Kayser Italia, ma anche con la consapevolezza del potenziale che la sinergia tra le due imprese andrà a sviluppare - ha commentato, AD di FAE Technology - Il know-how nel settore spaziale di Kayser Italia, unito alle competenze dell'intero Gruppo FAE Technology, creerà una value proposition unica sia per il supporto ai programmi di esplorazione spaziale sia per tutte le attività commerciali nella nuova corsa allo spazio".Al 31 dicembre 2024 la target ha fatto registrare ricavi totali aggregati per 13,1 milioni di euro e un Ebitda aggregato adjusted di 0,5 milioni di euro. Al 31 dicembre 2024 il net cash aggregato adjusted era pari a 0,4 milioni di euro. Ilper l'operazione ammonta a, determinato secondo il meccanismo del locked box, a cui potrà aggiungersi un earn-out fino a 0,3 milioni di euro subordinato al raggiungimento di obiettivi di ricavi per l'esercizio 2025 e di retention delle principali risorse manageriali.Le modalità di pagamento prevedono, al momento del primo closing, 1,12 milioni di euro mediante compensazione del credito vantato dai soci della target (rispetto al pagamento in loro favore del prezzo in azioni) con il debito (di importo corrispondente) relativo alla sottoscrizione da parte di questi ultimi di un certo numero di azioni ordinarie FAE Technology nell'ambito dell'esercizio della delega per l'aumento di capitale deliberato in data 27 ottobre 2023, e 1 milione di euro cash come acconto sul secondo closing. Al secondo closing saranno corrisposti 0,57 milioni di euro cash, oltre all'eventuale earn-out fino a 0,3 milioni di euro. Trascorsi 18 mesi dal primo closing, è previsto un deferred payment cash pari a 1,06 milioni di euro.