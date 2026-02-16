FAE Technology sale in Borsa con nuova commessa che riduce la concentrazione clienti

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari
per FAE Technology
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, dopo che si è aggiudicata nuovi ordini per 2 milioni di euro da un nuovo cliente attivo nelle tecnologie per la transizione energetica
. Il management ha evidenziato il potenziale per ulteriori incrementi degli ordini a breve termine e lo sviluppo di un rapporto di fornitura a lungo termine.
"L'aggiudicazione del contratto conferma la capacità di FAE di penetrare in settori verticali ad alta crescita in cui il contenuto di ingegneria elettronica è fondamentale - commentano gli analisti di Alantra
- Oltre al contributo immediato di 2 milioni di euro previsto per l'esercizio 2026, la rilevanza strategica risiede nella maggiore diversificazione della clientela e nella migliore visibilità a medio termine, supportate dal profilo del cliente e dalle dinamiche del settore. L'accordo rafforza la qualità del portafoglio ordini
, consolida il posizionamento nelle applicazioni per la transizione energetica e riduce la concentrazione dei clienti
all'interno del segmento".
"Sebbene l'entità dell'ordine non sia trasformativa di per sé, rafforza lo slancio commerciale
e supporta il nostro atteggiamento positivo", aggiungono.Fae Technology raggiunge 2,56 euro, con un aumento del 4,07%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,587 e successiva a quota 2,657. Supporto a 2,517.