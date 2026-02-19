Credeq entra nel mercato italiano con Marcello de Cristofaro Country Manager

(Teleborsa) -, operatore internazionale specializzato nei rami Credito e Cauzioni, annuncia l’, consolidando il percorso di espansione europea avviato con successo da Londra.L’ingresso nel mercato italiano conferma il Paese comeper lo sviluppo delle attività nel. A guidare questa nuova fase sarà, nominatoper l’Italia e membro del Consiglio di Amministrazione locale.Credeq opera in partnership con, società appartenente a Cert Group, gruppo assicurativo internazionale con una presenza consolidata in Europa, Australia e Africa."Sono onorato di poter contribuire allo sviluppo di Credeq in Italia", ha dichiarato Marcello de Cristofaro. "L’obiettivo è sviluppare un modello operativo integrato e internazionale, in grado di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più globale e specializzato. Un progetto pienamente coerente con il mio percorso professionale, i risultati costruiti negli anni, l’utilizzo costante dell’AI e con la visione strategica di Credeq nei rami Credito e Cauzioni".Anche, ha evidenziato la rilevanza strategica della nomina: "L’ingresso di Marcello rappresenta un passaggio decisivo per accelerare le nostre ambizioni di crescita in Italia. Attraverso CW Holdings, parte del Gruppo Credeq, intendiamo investire nel talento del mercato assicurativo italiano e valutare opportunità di acquisizione mirate, rafforzando la nostra presenza nel Paese".