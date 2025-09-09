GDF, chiusa società di comodo di oltre 26 mila partite IVA di soggetti esteri

(Teleborsa) - Ladi Milano ha individuato nel capoluogo lombardo una, connotata da una serie di anomalie tali da considerarla un vero e proprio "polo" per la realizzazione dinel settore del commercio via internet. Per questa ragione la società è stata cessata d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate in applicazione della normativa che prevede misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione connesse al rilascio delle Partite Iva.I Finanzieri, dopo aver individuato tale considerevole concentrazione di partite IVA presso lo stesso indirizzo di Milano, hanno eseguito mirate analisi che hanno evidenziato gravi profili di rischio fiscale a carico della società domiciliataria, quasi totalmente sprovvista di personale dipendente e di beni strumentali e risultata non detenere alcuna documentazione riferibile alle numerosissime partite IVA rappresentate. Il suo, poi, si è rivelatoe privo di competenze imprenditoriali e professionali.La società è dunque risultatadi consentire ai soggetti economici esteri domiciliati presso il suo indirizzo la realizzazione diIl fenomeno evasivo intercettato consiste nell'attribuzione di una partita IVA italiana a società estere prive di una stabile organizzazione sul territorio nazionale. Queste ultime, abilitate agli scambi intracomunitari, realizzanoche, dunque, risulta co-obbligato con le rappresentate al versamento di tale imposta. Le società estere, tuttavia, non effettuano alcun versamento IVA, traslando tale obbligo sulla società-rappresentante fiscale che, a sua volta, essendo insolvibile e patrimonialmente inconsistente, non ottempera agli obblighi di versamento dei soggetti rappresentati.Recentemente, per rafforzare i controlli sulle partite IVA gestite da rappresentanti fiscali, è stato. L'entità di tale garanzia varia in base al numero delle posizioni rappresentate, partendo da un minimo di 50 mila euro fino a un massimo di due milioni di euro.