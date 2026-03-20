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Partite correnti Zona Euro Unione Europea in gennaio
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20 marzo 2026 - 10.05
Unione Europea,
Partite correnti Zona Euro in gennaio pari a 37,9 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 13,3 Mld Euro (la previsione era 17,2 Mld Euro).
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