Milano 10:35
43.988 +0,66%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
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Londra 10:35
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Partite correnti Zona Euro Unione Europea in gennaio

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Partite correnti Zona Euro Unione Europea in gennaio
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in gennaio pari a 37,9 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 13,3 Mld Euro (la previsione era 17,2 Mld Euro).
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