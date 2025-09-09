Termotecnica, ENEA: dal 10 al 12 settembre a Benevento il Congresso nazionale ATI

(Teleborsa) - L'80esimosi terrà dal 10 al 12 settembre 2025 al Complesso Sant'Agostino dell'Università degli Studi del Sannio, a Benevento. L'evento, intitolato– fa saperein una nota – rappresenta un appuntamento centrale per la comunità scientifica e tecnica italiana che opera nel campo dell'energia, dei sistemi energetici e della termotecnica.Ilgiunto a un traguardo storico, si conferma momento di confronto e condivisione tra accademici, ricercatori, professionisti, aziende, enti pubblici e studenti, provenienti da tutto il Paese e dall'estero. L'obiettivo – prosegue la nota – è duplice: da un lato favorire lo scambio di conoscenze tecnicoscientifiche tra mondo universitario, industria e istituzioni; dall'altro promuovere un dibattito aperto sulle sfide cruciali poste dalla transizione energetica, in un contesto in cui sostenibilità ambientale, sicurezza energetica e giustizia sociale sono sempre più interdipendenti.con la sessione inaugurale presso la Chiesa Sant'Agostino, all'interno del Complesso universitario. A dare avvio ai lavori saranno figure di primo piano del mondo scientifico e industriale, con interventi dedicati al tema della decarbonizzazione, della cooperazione energetica internazionale e dell'innovazione tecnologica.Seguiranno due intense giornate,dedicate alle sessioni parallele e ai workshop tematici, che copriranno l'intero spettro delle discipline collegate all'energia: dalle macchine a fluido alla fisica tecnica, dalla climatizzazione alle fonti rinnovabili, dai sistemi di accumulo ai temi emergenti dell'idrogeno, dell'efficienza energetica e della digitalizzazione.Il Congresso è inoltre occasione di incontro tra i docenti e ricercatori afferenti ai settori delle macchine a fluido e sistemi per l'energia e l'ambiente e della fisica tecnica industriale e ambientale che da decenni costituiscono l'ossatura tecnico-scientifica dellaitaliana. Ma è anche uno spazio aperto alla nuova generazione di studiosi, progettisti e tecnici, grazie al coinvolgimento di numerosi dottorandi, assegnisti e giovani ricercatori.che ospita l'evento, si conferma polo di eccellenza nella formazione e nella ricerca, con un crescente impegno verso le sfide ambientali ed energetiche del territorio.Benevento, città dalla profonda identità culturale e scientifica, offrirà ai partecipanti anche l'opportunità di scoprire un contesto storico-artistico unico, contribuendo a rendere l'evento non solo un appuntamento tecnico, ma anche un'esperienza di valore umano e culturale.parteciperà con il suo