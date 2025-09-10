Adyen, ampliata partnership con Eataly per nuove soluzioni di pagamento

(Teleborsa) - Adyen annuncia l’ampliamento della collaborazione con Eataly per offrire ai clienti europei un’Il progetto ha già preso forma negli store di Stoccolma e Parigi. Aè stato implementato un modello di Unified Commerce con casse fisiche e POS self-checkout che hanno ridotto i tempi di pagamento da 45-50 a 4-5 secondi e introdotto funzionalità innovative come il Pay at Table e la gestione digitale delle mance. A, dopo un complesso aggiornamento tecnologico, Adyen ha garantito una perfetta integrazione con le nuove infrastrutture e la possibilità di accettare, da un unico terminale, carte di credito, Cartes Bancaires, buoni pasto e gift card. Al go-live di luglio, lo store ha registrato oltre 120.000 euro di transato in un weekend.In continuità con quanto realizzato finora, Eataly prevede di estendere progressivamente la collaborazione con Adyen anche ad, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di pagamento all’avanguardia e ottimale in tutti i propri punti vendita.