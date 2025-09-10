Al via Columbus Capital, primo search fund italiano dedicato ad ambiente e rinnovabili

(Teleborsa) - Ha preso ufficialmente il via l’attività di, il primoFondato e guidato da Andrea Bernardi, affiancato da una ventina di investitori internazionali, Columbus Capital si focalizza su, del ramo green ed energetico.La ricerca si concentra su aziende, preferibilmente, solide, con vocazione all’, buono stato di salute finanziaria, con i conti in positivo negli ultimi cinque anni,(o di almeno 1,5 milioni di euro).L’area di interesse dove individuare l’azienda target - entro la prima metà del 2026, secondo le stime di Columbus - è quella della transizione energetica: imprese specializzate indi impianti e infrastrutture legate all'energia e alla prevenzione di incendi; con realtà che offronoper l'efficienza energetica, inclusi sistemi HVAC, recupero di calore e modelli ESCO; società diche supportano la digitalizzazione e la transizione energetica, la decarbonizzazione, l'elettrificazione e l'industria 5.0.