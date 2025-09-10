Milano 11:55
Al via Columbus Capital, primo search fund italiano dedicato ad ambiente e rinnovabili

(Teleborsa) - Ha preso ufficialmente il via l’attività di Columbus Capital, il primo search fund italiano specializzato in ambiente ed energia.

Fondato e guidato da Andrea Bernardi, affiancato da una ventina di investitori internazionali, Columbus Capital si focalizza su piccole e medie imprese del Sud Europa, del ramo green ed energetico.

La ricerca si concentra su aziende, preferibilmente italiane e spagnole, solide, con vocazione all’internazionalizzazione, buono stato di salute finanziaria, con i conti in positivo negli ultimi cinque anni, fatturato tra i 15 e i 20 milioni, enterprise value fino a circa 40 milioni e margine EBITDA superiore al 15% (o di almeno 1,5 milioni di euro).

L’area di interesse dove individuare l’azienda target - entro la prima metà del 2026, secondo le stime di Columbus - è quella della transizione energetica: imprese specializzate in gestione e manutenzione di impianti e infrastrutture legate all'energia e alla prevenzione di incendi; con realtà che offrono servizi e soluzioni per l'efficienza energetica, inclusi sistemi HVAC, recupero di calore e modelli ESCO; società di ingegneria e consulenza che supportano la digitalizzazione e la transizione energetica, la decarbonizzazione, l'elettrificazione e l'industria 5.0.
